União Africana condena "nos mais fortes termos" ataque terrorista a base na Somália

O presidente da comissão da União Africana condenou esta quarta-feira "nos mais fortes termos" o ataque terrorista perpetrado na terça-feira pela organização extremista Al-Shebab contra uma missão da organização pan-africana na Somália, que fez 38 mortos.

Segundo os dados mais recentes, pelo menos 38 pessoas - 25 soldados do Burundi, oito militares da Somália e cinco civis - morreram no ataque à base militar da missão em Shabelle, no sul da Somália.

Em comunicado, Moussa Faki Mahamat homenageia os militares burundeses da Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS) "que perderam a vida a tentar levar paz e estabilidade" ao país.