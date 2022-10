União Africana pede que os envolvidos no conflito da Etiópia se comprometam novamente com a paz

A União Africana (UA) pediu este sábado que as partes envolvidas no conflito etíope "se comprometam" novamente nas negociações de paz, à medida que a violência aumenta na região de Tigray, no norte do país.

"O presidente [da UA] insta as partes a renovarem o seu compromisso com o diálogo, em conformidade com o acordo firmado, para que as conversações diretas sejam convocadas na África do Sul por uma equipa de alto nível liderada pelo Alto Representante da UA para o Corno de África e apoiada pela comunidade internacional", acrescentou a UA num comunicado divulgado hoje, mas datado de sábado.

O presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, disse, citado na nota, que a escalada da violência é "uma grande preocupação".