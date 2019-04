Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União alfandegária garante saída do Reino Unido da UE em maio

Hipótese era uma das alternativas que foram votadas esta segunda-feira à noite pelo Parlamento.

Por Ricardo Ramos | 08:48

A União Europeia disse esta segunda-feira que a possível continuação do Reino Unido numa união alfandegária com os 27 garante a desejada saída do país da UE a 22 de maio.



Essa possibilidade, que é apoiada pelo Partido Trabalhista e por um número crescente de conservadores, era uma das quatro alternativas ao acordo do Brexit negociado por Theresa May e repetidamente chumbado pelos deputados que foram ontem à noite a votos no Parlamento britânico.



"Era a melhor coisa que podia acontecer", disse ontem o representante da Comissão Europeia nas negociações do Brexit, Guy Verhofstadt, sobre a manutenção do Reino Unido numa união alfandegária com a UE a ser negociada após o Brexit.



Esta alternativa, se aprovada pelo Parlamento britânico e aceite pelo governo, permitiria que o Reino Unido saísse da União Europeia a 22 de maio como previsto, já que não seria preciso alterar o texto do acordo negociado entre Londres e os 27.



Bastaria incluir essa decisão na declaração política que acompanha o acordo, a qual seria ratificada pela UE no Conselho Europeu de 10 de abril.



A possibilidade de o Reino Unido permanecer numa união alfandegária com a UE era uma das quatro propostas alternativas ao atual acordo do Brexit que foram ontem submetidas a votação no Parlamento britânico.



As outras três eram o chamado ‘mercado comum 2.0’, que previa a continuação do país no mercado comum além da união alfandegária, a obrigatoriedade de um referendo sobre qualquer acordo do Brexit que venha a ser decidido e a possibilidade de o Parlamento bloquear uma saída sem acordo e revogar o Brexit no caso de os deputados serem incapazes de chegar a um consenso.



PORMENORES

Eleições antecipadas?

A PM, Theresa May, marcou para hoje um Conselho de Ministros extraordinários com a duração prevista de cinco horas, em vez dos habituais 90 minutos, desatando especulações de que se prepara para convocar eleições antecipadas como forma de tentar resolver o bloqueio parlamentar sobre o Brexit.



Europeias avançam

O governo britânico deu ontem instruções aos serviços públicos para iniciarem o planeamento para a realização de eleições europeias em maio, uma "medida de contingência" para o caso de o Reino Unido ter de pedir um adiamento prolongado do Brexit para lá de 12 de abril.