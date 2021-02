União Europeia a semanas de fechar acordo com Novavax para vacinas contra a Covid-19

A União Europeia vai fechar acordo de fornecimento da vacina norte-americana contra a Covid-19 Novavax durante esta semana ou na próxima, disseram, esta quinta-feira, funcionários da União Europeia à Reuters.

"As negociações com a Novavax intensificaram-se e pretendemos chegar a um acordo sobre o contrato nesta semana ou na próxima", disse um funcionário da UE. Um segundo funcionário envolvido nas negociações confirmou o possível acordo, mas acrescentou que as discussões com os advogados da empresa ainda estavam em andamento, recusando-se a entrar em detalhes sobre as questões pendentes.

A União Europeia concluiu as negociações preliminares com a Novavax em dezembro para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.