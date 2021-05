União Europeia admite discutir levantamento de patentes de vacinas Covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reafirmou esta quinta-feira que a prioridade no combate à Covid-19 continua a ser aumentar a produção de vacinas e alcançar a vacinação global.



No entanto, Leyen não exclui a flexibilização das normas relativas às patentes das vacinas, recentemente apoiadas pelos EUA.







A curto prazo, Ursula pede que "os países produtores de vacinas permitam a exportação imediatamente e evitem medidas que interrompam as cadeias de abastecimento".





Our priority is to ramp up production to achieve global vaccination.



At the same time we are open to discuss any other effective and pragmatic solution.



In this context we are ready to assess how the US proposal could help achieve that objective.