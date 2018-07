Guatemala recebe 15 milhões de euros de apoio após erupção do vulcão Fogo

União Europeia canalizou fundo financeiro devido às necessidades de reabilitação e reestruturação naquele país.

Por Lusa | 05:04

A União Europeia (UE) anunciou esta quinta-fera que vai canalizar cerca 15 milhões de euros para apoiar a Guatemala depois da erupção do vulcão Fogo, que já provocou 113 mortos e 332 desaparecidos.

Devido às necessidades de reabilitação e reestruturação naquele país, a União Europeia pretende ajudar a Guatemala com um fundo de dez milhões de euros e uma doação de cinco milhões de euros.

"As modalidades para a ativação desses fundos estarão sujeitas a consultas técnicas com as autoridades guatemaltecas para serem disponibilizados o mais rápido possível", informou a União Europeia (UE) em comunicado, acrescentando ainda que vão ser canalizados cerca de 400.000 euros através da Cruz Vermelha da Guatemala para a compra de bens essenciais.