União Europeia chega a acordo provisório sobre lei da inteligência artificial

#TRÍLOGO | ¡¡¡¡ACUERDO!!!! alcanzan un acuerdo provisional sobre la ley de inteligencia artificial #AIAct



Esta prevé garantizar que los sistemas de IA comercializados y usados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores UE

Os eurodeputados da União Europeia (UE) e o Conselho e o Parlamento Europeu, chegaram, na sexta-feira à noite, a um acordo provisório sobre a lei da inteligência artificial (IA).A informação foi avançada pela presidência espanhola do Conselho da União Europeia, numa publicação na rede social X (antigo Twitter), que indica que os Estados membros e os eurodeputados aprovaram juntos "um acordo provisório sobre a lei da inteligência artificial". Referem, ainda, que o regulamento "visa garantir que os sistemas de IA implementados e utilizados na UE são seguros e respeitam os direitos fundamentais e os valores europeus".Também a Comissão Europeia congratulou no X, a aprovação da lei, referindo que a União Europeia "torna-se o primeiro continente a ter as primeiras regras do mundo sobre inteligência artificial".Explica, ainda, que o acordo surge na sequência de uma "maratona" de negociações de três dias entre o Conselho e o Parlamento Europeu.