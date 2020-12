O negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, avisou esta sexta-feira, que “restam poucas horas” para os 27 e a União Europeia chegarem a acordo sobre o pacto comercial pós-Brexit, numa altura em que a questão das pescas continua a bloquear as negociações.









“Chegámos ao momento da verdade. Existe uma possibilidade de chegarmos a acordo mas é um caminho muito estreito”, disse Barnier no Parlamento Europeu antes de regressar a Londres para nova ronda de negociações.

Por seu lado, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson mostrou-se pessimista. “A nossa porta está aberta para um acordo, mas devo dizer que parece muito difícil. Espero que os nossos amigos da UE tenham bom senso e tragam para a mesa alguma proposta nova”, afirmou Johnson.





Apesar dos progressos recentes nas questões da resolução de conflitos e das regras de concorrência justa, as negociações continuam encalhadas na questão das pescas, com a UE a exigir o direito de impor tarifas aos produtos britânicos no caso de o Reino Unido decidir fechar unilateralmente as suas águas aos barcos de pesca dos 27.



As mensagens que têm vindo a público são contraditórias, tanto afirmando que as negociações estão à beira do colapso como garantindo que um acordo está iminente. Recorde-se que o Parlamento Europeu deu um ultimato para as negociações estarem concluídas até este domingo à noite.