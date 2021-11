União Europeia considera que as eleições na Nicarágua serão "totalmente falsas"

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse esta terça-feira que as eleições presidenciais na Nicarágua, marcadas para o próximo domingo, são "totalmente falsas" e que não espera um "resultado legítimo".

Durante um encontro com a imprensa estrangeira no Peru - onde chegou na segunda-feira, na sua primeira visita à América Latina desde que chegou ao cargo de Alto Representante da UE para a Política Externa - Borrell defendeu que a situação na Nicarágua é "uma das mais graves atualmente" em todo o continente, tornando-se uma preocupação ainda maior para a Europa do que as próximas eleições locais e regionais que ocorrerão na Venezuela.

"Estou mais preocupado com a Nicarágua, com que haja eleições totalmente falsas. Não vamos enviar nenhuma missão de observação eleitoral porque o sr. Ortega já prendeu todos os opositores políticos que concorreram às eleições. Não podemos esperar que esse processo produza um resultado legítimo", disse Borrell.