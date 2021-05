União Europeia convoca embaixador bielorrusso em Bruxelas

A União Europeia (UE) convocou esta segunda-feira o embaixador da Bielorrússia em Bruxelas, após o desvio e aterragem forçada no domingo em Minsk de um voo civil entre Atenas e Vilnius, para deter um opositor ao regime.

A convocatória do embaixador bielorrusso, Aleksandr Mikhnevich, foi decidida a pedido do alto representante para a política externa da UE, Josep Borrell, para "condenar a inadmissível decisão as autoridades bielorrussas", informou em comunicado o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE).

O secretário-geral deste serviço, Stefano Sannino, transmitiu ao diplomata bielorrusso "a firme condenação das instituições da UE e dos Estados-membros da UE ao ato coercivo pelo qual as autoridades bielorrussas colocaram em perigo a segurança dos passageiros e da tripulação".