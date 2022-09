União Europeia critica acordo entre Sérvia e Rússia sobre política externa

A União Europeia (UE) criticou esta segunda-feira o acordo entre a Sérvia e a Rússia sobre a manutenção de consultas regulares em matéria de política externa, assegurando que coloca "sérias dúvidas" por parte de um país que pretende aderir ao bloco europeu.

No decurso de uma conferência de imprensa em Bruxelas, o porta-voz da política externa da UE, Peter Stano, insistiu na violação dos princípios e valores das Nações Unidos relacionada com a invasão russa da Ucrânia e indicou que "nestas circunstâncias" um acordo de "consultas regulares" com Moscovo constitui "um claro sinal de que se pretende o reforço das relações".

Stano condenou o acordo firmado na sexta-feira entre o ministro dos Negócios Estrangeiros sérvio, Nikola Selakovic, e o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, à margem das Assembleia geral das Nações Unidas em Nova Iorque e destinado a reforçar as consultas entre Belgrado e Moscovo.