União Europeia e NATO concordam emitir nova declaração conjunta

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, concordaram esta segunda-feira que "chegou a hora" de emitir uma nova declaração conjunta de ambas as entidades para "progredir na sua associação".

Num encontro mantido esta segunda-feira, os dois dirigentes falaram sobre a agressão russa contra a Ucrânia e sobre o aumento do apoio a este país, para além da cooperação entre Bruxelas e a aliança atlântica, de acordo com o que partilharam nas suas redes sociais.

"A cooperação EU-NATO contribui para a segurança e a estabilidade, pelo que acreditamos que chegou a hora de acordar uma nova declaração conjunta para progredir na nossa associação", afirmaram ambos no Twitter, sem avançar detalhes sobre o conteúdo da declaração.

Apesar de não apontarem uma data para assinar a referida declaração, o ministro checo da Defesa, Jan Jires, indicou esta segunda-feira numa audiência no Parlamento Europeu que a assinatura, uma das prioridades da presidência checa do Conselho - poderá acontecer em Praga, no dia 30.