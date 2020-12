A União Europeia e o Reino Unido assinaram esta quarta-feira o Acordo de Comércio e Cooperação que vai reger as relações entre os dois blocos a partir das 23h00 de hoje, quando terminar o período de transição pós-Brexit, consumando um divórcio amargo que levou quatro anos a negociar. Bruxelas e Londres garantem que se trata do início de um “novo capítulo” nas relações bilaterais.









“Seremos os maiores amigos e aliados que a União Europeia pode ter. Mas vamos recuperar o controlo do nosso destino e das nossas leis”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, após assinar o acordo fechado na véspera de Natal e que evitou ‘in extremis’ uma saída desregulada do Reino Unido da UE. Uma hora antes, o Parlamento britânico tinha aprovado por esmagadora maioria (521-73) a Lei das Futuras Relações com a União Europeia, dando assim o necessário aval ao documento de quase 2 mil páginas que foi negociado ao longo dos últimos onze meses e que estabelece os parâmetros pelos quais se vão reger, já a partir desta noite, as relações entre o Reino Unido e os 27, desde o livre acesso aos respetivos mercados às regras de concorrência, pescas e segurança.

“Foi um longo caminho até chegarmos a este acordo, mas agora é tempo de pôr o Brexit para trás das costas. O nosso futuro é feito na Europa”, escreveu no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após assinar o acordo na manhã de quarta-feira, em Bruxelas, na companhia do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, o qual frisou que a UE está “pronta a trabalhar lado a lado com o Reino Unido nas grandes questões”, como o combate à pandemia e às alterações climáticas. “É da maior importância que, a partir de agora, a União Europeia e o Reino Unido olhem em frente, com vista a abrir um novo capítulo na sua relação”, frisaram os 27 em comunicado.

Algumas mudanças



Vistos e turismo Turistas portugueses que viajam para o Reino Unido não precisam de visto para estadias até 90 dias e podem entrar no país com o Cartão de Cidadão até setembro de 2021. Já as cartas de condução europeias continuam a ser aceites.





Trabalho



Os portugueses que quiserem trabalhar no Reino Unido vão precisar de um visto de trabalho que custa entre 676 e 1561 euros e pagar uma sobretaxa de 692 euros para o Serviço de Saúde. Para estadias prolongadas, têm de ter uma oferta de emprego e dominarem a língua inglesa.