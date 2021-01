União Europeia e Reino Unido lutam por vacinas contra a Covid-19

A União Europeia (UE) está envolvida numa querela com o Reino Unido por causa do atraso da entrega das vacinas da britânica AstraZeneca. A UE exige à farmacêutica que compense a falta de capacidade de produção nas fábricas europeias com fornecimentos de unidades de produção em solo britânico, mas o governo de Boris Johnson opõe-se, afirmando que tem prioridade nas entregas.



Na semana passada ficou a saber-se que a UE irá receber menos 60% das vacinas prometidas para o primeiro trimestre do ano, o que já está a atrasar a vacinação em vários países, como Espanha, Alemanha e Bélgica. A UE garante que a farmacêutica está contratualmente obrigada a usar vacinas fabricadas no Reino Unido para respeitar os compromissos, ao que a farmacêutica alega que não se comprometeu com números fixos. Por outro lado, o PM britânico diz que o seu governo assinou contrato com a AstraZeneca, para fornecimento de 100 milhões de doses, três meses antes de a UE fechar contrato com a farmacêutica.

