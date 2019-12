União Europeia exige saída imediata de Muscat

A enviada da União Europeia a Malta pediu esta terça-feira a demissão imediata do primeiro-ministro Joseph Muscat, acusado de encobrir um dos principais suspeitos pelo assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia, em 2017.Sophie in’t Veld, que lidera a missão da averiguação da UE, reuniu-se em La Valletta com o PM maltês e o ministro da Justiça, Owen Bonnici, tendo afirmado no final do encontro que "não ficou convencida" com as explicações dos dois governantes."Todos reconhecem, incluindo o primeiro-ministro, que ele fez graves erros de julgamento, e eu diria que a sua permanência no cargo mais tempo do que o necessário é outro erro", disse a eurodeputada.Muscat, que se demitiu no domingo mas só deixa o cargo no final de janeiro, é acusado de tentar proteger o seu chefe de gabinete, Keith Schembri, apontado como mandante do crime. Ainda esta terça-feira, a imprensa local publicou uma carta escrita pelo alegado intermediário do crime, Melvin Theuma, acusando Schembri e o empresário Yorgen Fenech de encomendarem a morte da jornalista.