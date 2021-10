União Europeia exportou mais de mil milhões de vacinas e doou 87 milhões

A União Europeia (UE) atingiu esta segunda-feira um "marco importante" na exportação de vacinas anticovid-19, tendo entregue mais de mil milhões de doses a 150 países, cerca de 87 milhões das quais doadas aos de baixo e médio rendimento.

"Atingimos um marco importante na entrega de vacinas contra a Covid-19 ao mundo. A União Europeia exportou mais de mil milhões de doses de vacinas para todo o mundo nos últimos 10 meses", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Numa curta declaração à imprensa sem perguntas, esta manhã em Bruxelas, a responsável assinalou que "as vacinas produzidas na UE foram enviadas para mais de 150 países em todos os continentes, do Japão à Turquia, do Reino Unido à Nova Zelândia, da África do Sul ao Brasil".