União Europeia fecha porta a vários países

Os passageiros provenientes dos EUA, Brasil, Rússia e outros países com elevadas taxas de contágio de Covid-19 poderão ser impedidos de entrar no Espaço Schengen quando a União Europeia reabrir as suas fronteiras externas a 1 de julho, de acordo com propostas que estão a ser discutidas em Bruxelas.









Aplicação de rastreio fracassa em França

Apenas 14 pessoas foram alertadas através da aplicação francesa de rastreio de contágio StopCovid, de que tinham estado próximas de alguém infetado com Covid-19. A aplicação foi descarregada 1,8 milhões de vezes, desde que foi lançada a 2 de junho, mas já foi desinstalada por cerca de 460 mil utilizadores. Só 68 franceses indicaram na aplicação que tinham testado positivo. A Comissão Europeia deverá revelar nos próximos dias uma lista de “países seguros” para a retoma dos voos extra-UE. Para serem incluídos nessa lista, os países têm de estar numa situação epidemiológica “idêntica ou melhor” do que a média dos 27. Um dos critérios é que os países não tenham registado mais de 16 a 20 casos novos de infeção por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, o que exclui países como os EUA, Brasil, Chile, Rússia e Arábia Saudita, entre outros. As recomendações, que não são vinculativas, serão avaliadas periodicamente e terão em conta outros critérios, como a reciprocidade.Apenas 14 pessoas foram alertadas através da aplicação francesa de rastreio de contágio StopCovid, de que tinham estado próximas de alguém infetado com Covid-19. A aplicação foi descarregada 1,8 milhões de vezes, desde que foi lançada a 2 de junho, mas já foi desinstalada por cerca de 460 mil utilizadores. Só 68 franceses indicaram na aplicação que tinham testado positivo.

pormenores



Voo de Moçambique



A TAP vai realizar no sábado um voo humanitário Maputo-Lisboa para repatriar dezenas de cidadãos portugueses e de outras nacionalidades retidos em Moçambique pela pandemia.





Mais de 100 mil mortes



A América Latina ultrapassou esta quarta-feira a barreira das 100 mil mortes devido à Covid-19, enquanto o número de infeções já se encontra em cerca de 2,2 milhões, tendo duplicado em menos de um mês.





Morte na Austrália



A Austrália registou esta quarta-feira a primeira morte devido à Covid-19 depois de mais de um mês sem óbitos. O aumento de novos casos de infeção está a deixar o país preocupado com uma segunda vaga de infeção.





Presidente com oxigénio



O Presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, precisou de receber oxigénio depois de ser hospitalizado com Covid-19. O chefe de Estado encontra-se numa situação delicada.