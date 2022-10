União Europeia felicita Sunak e espera "trabalho em conjunto" com novo PM britânico

O presidente do Conselho Europeu saudou esta segunda-feira Rishi Sunak por ter sido apontado como o novo primeiro-ministro do Reino Unido, esperando um "trabalho em conjunto", enquanto a presidente do Parlamento Europeu disse esperar uma "relação forte e construtiva".

"Parabéns Rishi Sunak por se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. Trabalhar em conjunto é a única forma de enfrentar desafios comuns e a estabilidade é a chave para os ultrapassar", reagiu o presidente do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na rede social Twitter.

Também reagindo naquela rede social, a presidente do Parlamento Europeu congratulou Rishi Sunak e lembrou que, "numa época de enormes desafios, a Europa precisa de estabilidade política e económica".