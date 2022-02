União Europeia financia centro da República Checa contra desinformação

Um centro de luta contra a desinformação na Europa Central, financiado pela União Europeia, foi lançado esta quinta-feira em Praga, sob a tutela de uma aliança de investigadores e jornalistas que confirmam factos.

Coordenado pela Universidade Charles em Praga, o projeto visa também educar os meios de comunicação na região e desenvolver instrumentos de informação artificial para detetar as informações falsas.

O Observatório dos Meios Digitais da Europa Central (CEDMO, na sigla em Inglês) reúne parceiros locais checos, polacos e eslovacos, bem como a AFP.

O sítio do projeto na internet (cedmohub.eu) vai integrar a rede europeia EDMO.

A Europa central está considerada como particularmente vulnerável à desinformação devido à fraca taxa de educação nos meios.

Os observadores dos meios locais assinalam também que os países da região são deliberadamente visados pela desinformação pró-russa.

As verificações de factos no seio do projeto -- cerca de 40 por mês -- vão ser fornecidos em checo, inglês, polaco e eslovaco pela AFP e pelos sítios Demagog.cz, Demagog.sk, Infosecurity.sk et Konkret24.