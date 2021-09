União Europeia já apoiou com 34 mil milhões de euros 130 países no combate à pandemia

A União Europeia (UE) já desembolsou 34 mil milhões de euros em ajudas a mais de 130 países parceiros e de baixo rendimento para combate à pandemia de covid-19, esperando ainda alocar pelo menos mais 12 mil milhões.

"Desde o início de 2020, a UE, os seus Estados-membros e as instituições financeiras europeias, no âmbito da iniciativa Equipa Europa, desembolsaram 34 mil milhões de euros em apoio aos países parceiros para enfrentar a pandemia e as suas consequências", anunciou esta quinta-feira a Comissão Europeia em comunicado de imprensa.

Assinalando que esta verba "já excede de longe os 20 mil milhões de euros inicialmente prometidos pela Equipa Europa", o executivo comunitário acrescenta que os compromissos (ajudas prometidas) chegam já aos 46 mil milhões de euros.