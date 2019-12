União Europeia pondera prolongar período de transição do Brexit

A União Europeia está a avaliar a hipótese de fazer um pedido ao governo britânico para prolongar o período de transição após a saída do Reino Unido para lá de 2020, de forma a contornar a recusa do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de aumentar o período de 11 meses em que vão decorrer as negociações da futura relação comercial.Com a maioria de 80 lugares obtida pelos conservadores nas eleições legislativas de quinta-feira, Johnson deverá cumprir a promessa de sair da União Europeia a 31 de janeiro, deixando um prazo muito apertado para negociar um acordo comercial com a União Europeia."O prazo que temos pela frente é muito desafiador. Teremos de trabalhar o mais rápido possível. Estaremos prontos para aproveitar ao máximo o período disponível", disse na sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final de uma reunião de líderes em Bruxelas.Ursula von der Leyen defendeu ainda que as negociações devem dar prioridade ao comércio de bens e aos produtos da pesca, e deixar outras questões para depois de 2020, como o setor financeiro ou os direitos de aterragem das transportadoras aéreas britânicas.O acordo da saída da União Europeia estipula que a transição pode ser adiada por "um ou dois anos", mas que esse adiamento deve ser acordado antes do primeiro dia de julho do próximo ano. Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, Bruxelas reconhece que será politicamente impossível que Johnson peça a extensão do período de transição, já que ao fazê-lo teria de negociar a contribuição financeira do Reino Unido para o orçamento da UE e manter a livre circulação de pessoas.O primeiro-ministro obteve na quinta-feira uma vitória esmagadora, com 365 deputados, o melhor resultado dos ‘tories’ desde a eleição de Margaret Thatcher.11 meses é o tempo em que vão decorrer as negociações para a futura relação comercial entre o Reino Unido e a União Europeia, depois da entrada em vigor do Brexit, a 31 de janeiro de 2020.Na passada quinta-feira, os conservadores venceram as eleições legislativas com 365 lugares no Parlamento. Em segundo lugar, ficou o Partido Trabalhista, com 203 deputados.O Partido Nacional Escocês conseguiu 48 lugares. Os Liberais Democratas ficaram em quarto lugar, com 11 deputados.