União Europeia prolonga missão de apoio na área da segurança no Iraque até 2024

A União Europeia (UE) decidiu esta quinta-feira prolongar a missão consultiva destacada no Iraque para apoiar a reforma do seu setor de segurança por mais dois anos, até 30 de abril de 2024.

O mandato desta missão, que deveria expirar em 30 de abril, foi prorrogado em coordenação com o Governo iraquiano e parceiros internacionais, informou o Conselho Europeu em comunicado.

A missão continuará a fornecer aconselhamento estratégico e conhecimentos técnicos sobre a implementação dos aspetos civis da reforma do setor de segurança do Iraque, lê-se no comunicado.

A missão tem sede em Bagdade e um escritório na cidade de Erbil, sendo a sua tarefa global ajudar a desenvolver e implementar coerentemente a Estratégia de Segurança Nacional do Iraque, estratégias nacionais associadas e outras prioridades de segurança nacional.

Este processo, apoiado por vários parceiros internacionais, envolve ainda o apoio à reforma institucional, à luta contra a criminalidade organizada, o combate à corrupção, a proteção do património cultural e a gestão integrada das fronteiras e luta contra o terrorismo.

A missão foi lançada no dia 16 de outubro de 2017, na sequência de um pedido de apoio do Governo do Iraque.