União Europeia quer abrir portas no dia 1 de julho

A Comissão Europeia vai propor esta semana uma reabertura "gradual e parcial" das fronteiras externas, encerradas desde março, a partir de 1 de julho. A proposta, divulgada esta quarta-feira pelo vice-presidente do executivo comunitário Josep Borrell, deixa, contudo, a decisão final para os estados-membros.A Alemanha, por exemplo, já disse que vai prolongar até ao final de agosto a recomendação de não viajar para países terceiros, prevendo, no entanto, algumas exceções. A decisão exclui os parceiros comunitários, menos Espanha, os países associados ao espaço Schegen, menos a Noruega, e ainda o Reino Unido.Segundo Josep Borell, a União só deve abrir as suas fronteiras externas uma vez levantadas todas as restrições internas. Um objetivo se materialize a 1 de julho, data em que está prevista a reabertura das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha, das últimas a serem levantadas.