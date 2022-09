União Europeia quer ação do Conselho de Direitos Humanos da ONU por abusos da Rússia

Os países da União Europeia (UE), com exceção da Hungria, pretendem avançar com uma resolução prevendo maior vigilância do Conselho de Direitos Humanos da ONU a abusos cometidos pela Rússia, admitiram hoje diplomatas.

Em Genebra, negociações informais no Conselho de Direitos Humanos, pelos 26 países da UE que se concertaram, procuram reforçar a vigilância sobre as violações do regime do Presidente russo Vladimir Putin, nomeadamente através da nomeação de um especialista em direitos humanos para trabalhar em Moscovo.

Uma equipa de investigadores apoiados pela ONU já está a investigar abusos relacionados com a guerra na Ucrânia e há agora esforços para redigir uma resolução, liderada pelo Luxemburgo, para criar um "relator especial" para a Rússia, para denunciar violações pelo regime de Vladimir Putin, como detenções arbitrárias, detenções de civis, encerramento de organizações não governamentais e pressão sobre os 'media', de acordo com relatos de diplomatas ocidentais junto das Nações Unidas.