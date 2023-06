União Europeia quer restaurar 20% do território europeu terrestre e no mar até 2050

Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram esta terça-feira a acordo sobre legislação para restaurar ecossistemas, que tem como propósito recuperar pelo menos 20% do território terrestre e marítimo da UE.

Os ministros da UE com a pasta do Ambiente encontraram-se esta terça-feira no Luxemburgo e concluíram o esboço da futura lei para recuperar ecossistemas em 20% do território terrestre europeu e 20% do território marítimo até 2050.

"Este texto é uma base sólida para as negociações com o Parlamento Europeu [PE]. Espero que a versão final da legislação possibilite a reconstrução de um nível saudável de biodiversidade, combata as alterações climáticas e vá ao encontro das nossas obrigações ao abrigo do acordo Kunming-Montreal", disse a ministra para o Clima e o Ambiente da Suécia, Romina Pourmokhtari.

O país tem a presidência rotativa do Conselho da UE até ao final do mês.

Em simultâneo, os 27 concordaram que até 2030 cada Estado-membro tem de avançar com a recuperação de até 30% de todos os ecossistemas terrestres, costeiros, de água doce e marinhos que estão debilitados.

Estes objetivos têm de aumentar para 60% até ao final da próxima década e até 90% em 2050.