União Europeia quer vacinar 70% da população contra a Covid-19 até ao verão

A Comissão Europeia exortou esta terça-feira os Estados-Membros a vacinarem 70% da sua população adulta contra a Covid-19 até ao verão, como forma de controlar a pandemia na Europa. Apesar de cada país dos 27 ser responsável pelo seu próprio calendário de vacinação e definição dos grupos prioritários, Bruxelas considera que os Estados-Membros devem avançar de forma uniforme com a vacinação, por forma a facilitar a recuperação económica no bloco europeu e a não deixar nenhum país para trás.Nesse sentido, a Comissão recomenda que os 27 coloquem como meta comum vacinar pelo menos 70% da sua população adulta até ao verão e, a mais curto prazo, assegurar a vacinação de 80% dos idosos acima dos 80 anos e dos profissionais de saúde até ao início de março. Bruxelas instou ainda os Estados-Membros a reforçarem a capacidade de deteção das novas estirpes do vírus, sequenciando pelos menos 5% de todos os testes positivos em vez dos atuais 1%.O governo luxemburguês mostrou disponibilidade para receber pacientes com Covid-19 oriundos de Portugal, mas o secretário de Estado Adjunto e da Saúde afastou a hipótese de transferir doentes infetados para o estrangeiro, bem como a possibilidade de contratar profissionais de saúde lá fora.Análises a águas residuais podem detetar novas variantes do Sars-CoV-2 numa determinada área ainda antes da sequenciação clínica do vírus que provoca a Covid-19, indica um novo estudo da Sociedade Americana de Microbiologia (SAM), agora publicado no mBio, boletim de acesso livre da SAM.