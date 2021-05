União Europeia sanciona Bielorrússia: Espaços aéreos e aeroportos fechados ao país

Os líderes da União Europeia concordaram esta segunda-feira em sancionar a Bielorrússia fechando os espaços aéreos e aeroportos ao país. As sanções prejudicam economicamente os bielorrusos que se veem agora isolados após o avião de passageiros da Ryanair ter sido desviado para a Bielorrússia sob pretexto de uma ameaça de bomba, que era falsa.As autoridades bielorrussas queriam, no entanto, deter Roman Protasevich, jornalista e ativista crítico do regime, facto que conseguiram.Reunidos em Bruxelas, os 27 líderes do bloco exigiram ainda a libertação imediata dos dissidentes Roman Protasevich e Sofia Sapega, namorada do ativista que também foi detida, bem como uma investigação da Organização Internacional para a Aviação Civil. Exigem ainda mais sanções contra o regime de Lukashenko.A UE expressou ainda solidariedade com a Letónia após o país ter expulsado o embaixador da Bielorrússia e todos os diplomatas numa resposta à situação ocorrida em Minsk.