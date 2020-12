Unicef alimenta crianças em situação de emergência no Reino Unido pela primeira vez na história

O Fundo da Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai alimentar, pela primeira vez nos seus 70 anos de história, crianças no Reino Unido que se encontram em situação de emergência, com fome, devido à pandemia de covid-19.

Num comunicado, a agência da ONU indicou que irá colaborar com ajuda de emergência no Reino Unido com uma subvenção de 25.000 libras (cerca de 27.700 euros) para o projeto comunitário "School Food Matters ("A Alimentação na Escola Importa").

A verba será utilizada para fornecer 18.000 pequenos-almoços -- que incluem 1,2 toneladas de fruta e de legumes -- a 25 escolas de Southwark, um distrito a sul de Londres, que está a ser bastante afetado com a crise pandémica e económica.