Unicef em 'choque' com a morte de crianças no barco que naufragou no Mediterrâneo

A Unicef manifestou hoje a sua "profunda tristeza e choque" perante as informações de que até 100 crianças podem estar entre os migrantes que ficaram presos no porão da embarcação que naufragou na quarta-feira ao largo da Grécia.

"A morte de crianças no Mediterrâneo é uma atrocidade que perseguirá estas costas nos anos vindouros", afirma o departamento regional da Unicef na Ásia e Europa Central, e o coordenador especial interino da resposta a refugiados e migrantes na Europa, Philippe Cori, numa nota à imprensa.

A Unicef supõe que, nesta que terá sido a maior tragédia marítima dos últimos anos no Mediterrâneo, com pelo menos 100 crianças a bordo do barco sobrelotado, muitas dessas crianças terão perdido a vida, uma vez que, até agora, os relatos de sobreviventes são limitados.