Salah Abdeslam, o único sobrevivente do comando extremista que perpetrou os atentados na sala de concertos Bataclan, em Paris, em novembro de 2015 e onde morreram 130 pessoas, pediu desculpa a "todas as vítimas", de acordo com a agência AFP.O julgamento de Salah Abdeslam continuou esta sexta-feira. "Apresento as minhas condolências e peço desculpa", disse Abdeslam. As desculpas foram igualmente endereçadas a Mohammed Amri, Hamza Attou e Ali Oulkadi, acusados de terem ajudado durante a sua fuga.Durante meses, Abdeslam foi o fugitivo mais procurado da Europa, até ser encontrado e detido a 18 de março, no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, sendo depois transferido para a prisão de Fleury-Merogis, em França.