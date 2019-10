Unionistas da Irlanda do Norte mantêm oposição ao acordo do Brexit

O Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte (DUP), aliado dos conservadores no parlamento britânico, reafirmou esta quinta-feira a sua oposição ao novo acordo negociado entre Londres e Bruxelas.

Fonte interna do DUP citada pela agência France-Presse disse, após o anúncio de um acordo pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e pelo presidente da comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que o comunicado emitido hoje de manhã "continua a refletir a posição" do partido.

O governo de Boris Johnson, que não tem maioria parlamentar, necessita do apoio do DUP para que o acordo seja aprovado no parlamento britânico.