UNITA escolhe novo líder em Luanda

A UNITA iniciou esta quarta-feira em Luanda o seu XIII Congresso, com cinco candidatos a concorrerem à sucessão de Isaías Samakuva na liderança do maior partido da oposição angolana.O presidente da bancada parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, o vice-presidente Raul Danda, o porta-voz Alcides Sakala, o deputado José Pedro Kachiungo e o general Abílio Kamalata Numa são os cinco candidatos à sucessão de Samakuva, que deixa o cargo ao fim de 16 anos.Os 1 150 delegados presentes no Congresso, que acaba amanhã, vão ainda discutir os limites dos mandatos e as regras de candidatura.