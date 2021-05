UNITA preocupada com "retrocesso da liberdade de imprensa" em Angola

A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido na oposição, manifestou-se hoje preocupada com o "retrocesso da liberdade de imprensa" e com a "concentração de órgãos de comunicação social na tutela" do Governo do país.

"A UNITA manifesta preocupação com o retrocesso da liberdade de imprensa em Angola, caracterizado pela censura e autocensura, bem como a concentração de órgãos de comunicação social na tutela do executivo o que limita o direito à informação, fundamental para a consolidação do Estado democrático de direito", referiu uma nota do secretariado-geral do partido, para assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se celebra.

O principal partido da oposição angolana assinalou que o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa deste ano ocorre "num momento crucial devido às consequências desastrosas da pandemia da covid-19 que assola o mundo".

Ainda assim, a UNITA reforçou que "é dever e obrigação dos governos e Estados de todo o mundo garantirem a liberdade de imprensa", acrescentando que, na ausência desta, "as sociedades tendem a estagnar o que condiciona a busca de soluções prementes dos seus reais problemas".

Da mesma forma, a UNITA sublinhou que "a livre expressão dos cidadãos e dos jornalistas exerce um papel fundamental na implantação da diversidade de pensamento e de opinião para melhor exercício da pluralidade".

Destacando que os jornalistas estão "na linha da frente para a divulgação e educação da sociedade sobre as medidas de prevenção e combate" contra a covid-19, a UNITA exortou o executivo a "melhorar as condições objetivas e subjetivas para garantir o pleno exercício da liberdade de imprensa, nos marcos da Constituição e da Lei".

Angola encontra-se na posição 103 entre os 180 países que integram o mais recente índice mundial da liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras.