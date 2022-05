United Airlines inagura no sábado ligações entre EUA e São Miguel

A United Airlines inaugura, no sábado, ligações semanais entre Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, estando previstas 114 rotações até final de setembro, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com a Associação Turismo dos Açores (ATA), os voos serão efetuados entre o aeroporto de Newark e o de Ponta Delgada, com "três frequências semanais às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, de 13 de maio a 03 de junho", passando "a uma frequência diária de 04 de junho a 28 de setembro, num total de 114 rotações".

As ligações serão realizadas com um Boeing 737-MAX com 166 lugares, o que permitirá oferecer no período em que decorre a operação "uma capacidade em termos de número de lugares de 18.924", indica a ATA.

No comunicado, a ATA sublinha que a operação resulta de uma parceria entre a associação, a ANA Aeroportos e o Turismo de Portugal, em articulação com o Governo dos Açores, com o objetivo da "consolidação das acessibilidades aéreas ao arquipélago", visando a retoma turística.

Para o presidente da ATA, Carlos Morais, citado no comunicado, "a presença da UNITED nos Açores no Verão 2022 demonstra o trabalho de consolidação da promoção dos Açores" que a associação tem vindo a desenvolver em particular nos Estados Unidos da América.

"É uma grande oportunidade para o setor do turismo dos Açores, na medida em que os Estados Unidos da América são o segundo mercado internacional emissor de turistas nos Açores e a UNITED uma das mais importantes companhias aéreas americanas", realça Carlos Morais.

Para estimular a procura turística no mercado, e para além da campanha de 'marketing' conjunta que irá ser realizada com a UNITED Airlines, a ATA irá desenvolver ações promocionais em parceria com os operadores turísticos do mercado americano.

A ATA revela que estão também previstas campanhas de 'marketing' diretas 'on-line' "com vista ao necessário aumento da notoriedade do destino Açores naquele mercado".

"Tendo sempre em vista a promoção do destino, o alargamento de acessibilidades e a captação de novas rotas, esta é mais uma conquista da Associação de Turismo dos Açores que visa contribuir para o sucesso da retoma do setor na Região Autónoma dos Açores", salienta a associação.