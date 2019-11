A United Airlines produziu um vídeo de segurança aérea baseado na 'Guerra das Estrelas'. As imagens foram apresentadas no canal da companhia aérea no Youtube.Tal como é descrito no vídeo, a United quis celebrar o fim da saga Skywalker com a promoção da "segurança nas galáxias" através de um novo vídeo de segurança a bordo."Veja você mesmo. E não deixe de assistir ao Star Wars: The Rise of Skywalker, nos cinemas a 20 de dezembro", pode ler-se na descrição do vídeo.