Universidade Johns Hopkins faz ‘Big Brother’ do coronavírus

A pandemia de Covid-19 foca as atenções, com organismos nacionais de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras entidades atentas a todas as informações.O Centro de Sistemas de Ciência e Engenharia da Universidade Johns Hopkins, de Baltimore, nos EUA, supera, porém, a concorrência com o seu trabalho de ‘big brother’. Criou um quadro eletrónico de dados com mapa a preto e vermelho, atualizado duas vezes por minuto e que se tornou referência mundial.A iniciativa nasceu a 22 de janeiro numa conversa entre a codiretora Lauren Gardner e uma estudante, Esheng Dong. A primeira conta tudo numa entrevista à revista ‘Science’ em que reconhece algumas gafes na cobertura da pandemia.O navio de cruzeiros ‘Diamond Princess’, onde trabalhava o português suspeito de contágio, começou por ser confundido com uma localidade do Kansas, centro dos EUA.Gardner diz que "cada dia é uma surpresa" e ainda no fim de semana recebeu informação de "contágio em Nul Island, na costa de África, em latitude e longitude iguais a zero!". O centro da Johns Hopkins possuiu um sistema de alerta de discrepâncias para ser um ‘big brother’ eficaz, à altura de uma universidade que está no top-3 dos EUA.