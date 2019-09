Universidade utiliza sistema de reconhecimento facial para melhorar atenção dos alunos

Uma universidade no leste da China instalou um sistema de reconhecimento facial à entrada e em duas salas de aula para monitorizar a presença e comportamento dos alunos.

"Ele pode efetivamente resolver as dificuldades e a baixa eficácia num sistema tradicional e facilitar a monitorização dos alunos", disse Xu Jianzhen, diretor do centro de informações e bibliotecas da Universidade de Shantou ao jornal The Paper.

Num projeto piloto, duas salas foram equipadas com um sistema de reconhecimento facial, com uma câmara que captura automaticamente o rosto dos alunos, sem o consentimento deles, informou a universidade.

"Além da presença, o sistema instalado pode monitorizar a aprendizagem dos alunos, como estão a ouvir as palestras, se estão a mexer no telemóvel ou a dormir", disse Xu ao The Paper.

"A escola está a tomar medidas para impedir que os alunos faltem às aulas, saiam mais cedo ou paguem a alguém para ir às aulas por eles", concluiu.

Este sistema não foi bem recebido e gerou críticas na Internet sobre a privacidade dos funcionários e estudantes.

Um utilizador da rede social Weibo, um género de Twitter da China, escreveu: "Se esse sistema estivesse a ser utilizado na Europa ou na América, eles seriam processados e a escola teria que fechar".

De acordo com o diretor, a universidade consultou a polícia e foi informada de que o sistema não seria considerado uma invasão de privacidade pois as salas de aula eram espaços públicos.