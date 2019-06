Ursa polar que apareceu faminta e exausta em cidade da Sibéria transportada para Zoo

Uma ursa polar apareceu esfomeada e exausta este domingo na cidade de Norilsk, na Sibéria.A fêmea de dois anos estava perdida a centenas de quilómetros do seu habitat natural, no Ártico, quando foi encontrada.Esta sexta-feira, o mamífero foi transportado para o jardim zoológico da cidade de Krasnoyarsk, onde vai receber tratamento.O animal ficou doente e em estado grave após ter procurado alimento dentro de uma pilha de lixo, segundo avança a Reuters."A ursa está a receber todo o tratamento necessário e comida saudável", disse fonte da empresa de petróleo Rosneft, que também participou no processo de transporte do animal para o Zoo.As mudanças climáticas têm prejudicado em grande parte dos habitats de gelo marinho dos ursos polares, forçando-os a procurar alimentos em outros locais. Neste caso concreto, a ursa esteve mesmo perto de pessoas e habitações.Não é clara de que forma é que a ursa polar chegou até à cidade de Norilsk mas o especialista em vida selvagem, Oleg Krashevsky, avançou que é possível que o animal estivesse perdido.Oleg afirmou que os olhos da ursa estavam a lacrimejar.