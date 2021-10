Urso ‘ciumento’ ataca artista de circo grávida e deixa crianças em pânico

Um urso castanho atacou uma artista de circo grávida em Oryol, na Rússia, em frente a muitas crianças, que ficaram em pânico e a gritar.A mulher utilizava um vestido azul brilhante durante a atuação com o animal e acabou por ser atirada ao chão. O The Sun avança que testemunhas dizem que o urso não cedeu a golpes de chicotes enquanto dois homens lutavam para libertar a mulher.Milagrosamente, a mulher, que foi levada para o hospital numa ambulância, sofreu apenas dois arranhões e um leve hematoma. Ainda assim, a mesma acredita que o urso a atacou porque ficou com ciúmes da gravidez e do bebé."Com o animal também está tudo bem, e meu bebê, está tudo normal", contou a mulher mencionando ainda que o animal e o treinador se "reconciliaram" depois do ataque.Os moradores locais continuam, contudo, preocupados e afirmam que o animal antes do espetáculo estava "agitado" e perturbado". Um visitante do circo conta também que o urso já atacou antes.O animal está impedido de fazer apresentações, pelo menos por enquanto. As autoridades russas abriram uma investigação sobre o incidente.