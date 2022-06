Urso mata caçador em ataque "vingança" após ser atingido por tiros

Um urso matou um caçador que o feriu com tiros na região de Irkutsk, Rússia. De acordo com o The Mirror, o homem, de 62 anos, encontrava-se no cimo de um árvore quando atirou contra o animal. Após os disparos, o caçador, que acreditava ter matado o urso, foi violentamente atacado no que se acredita ter sido uma "vingança". Tanto o animal como o homem acabaram por morrer."O predador mortalmente ferido conseguiu infligir uma lesão mortal no caçador", revelou o Ministério de Assuntos Internos da Rússia.As autoridades relataram que o homem morreu devido a ferimentos graves causados pelas garras e presas do urso. O corpo foi localizado por uma equipa de resgate.

Ataques de ursos são comuns na Rússia. No ano passado, um jovem também foi morto por um urso enquanto caminhava numa área protegida.