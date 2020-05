Urso pardo filmado pela primeira vez ao final de 150 anos em Espanha

Um urso pardo foi visto a atravessar uma área acidentada a noroeste de Espanha pela primeira vez em 150 anos.



As imagens do animal foram capturadas pelas câmaras colocadas no local por uma equipa que rodava o filme "Montanha ou Morte", no parque nacio«nal de Invernadeiro, na província de Ourense, na Galiza.

Segundo o jornal britânico The Guardian, acredita-se que seja a primeira vez que um urso pardo é avistado em mais de um século.

"O urso, um macho com idade entre três e cinco anos, é o primeiro a ser filmado na região e provavelmente o primeiro a atravessar a região nos últimos 150 anos", afirmou a produtora Zeitun Films em comunicado.

De acordo com dois guardas florestais locais que estão a ajudar no filme, o urso passou o inverno inteiro no parque e terá depois seguido para o sul das montanhas Sierra del Caurel.

"Anos de trabalho de conservação no parque nacional de Invernadeiro permitiram que ele se tornasse um habitat adequado para o urso pardo", referia ainda o comunicado.



Os ursos pardos são uma espécie protegida na Espanha desde 1973. Num esforço para consolidar a população de ursos nos Pirinéus, entre França e Espanha, os ursos pardos da Eslovénia foram introduzidos nas últimas duas décadas.