Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urso polar exausto e com fome encontrado a 700 quilómetros de casa

Animal foi avistado por vários moradores, de uma vila russa, que lhe ofereceram alguma comida.

20:50

Os moradores de uma vila na península de Kamchatka, no leste da Rússia, revelam ter-se assustado com a presença de um urso polar naquela região. A verdade é que o animal estava a várias centenas de quilómetros do seu "habitat natural".



Segundo o jornal The Guardian, o animal estava exausto e com fome. Acredita-se que o urso polar tenha viajado cerca de 700 quilómetros entre Chukotka e a vila de Tilichiki.





Vários ambientalistas acreditam que o urso polar possa ter perdido a noção da localização ao deslocar-se em cima de um bloco de gelo.



"As alterações climáticas estão a tornar o Ártico mais quente", dizem ambientalistas da Greenpeace ao jornal britânico.



Os moradores, surpreendidos com a presença do animal, acabaram por deixar algum peixe para que o urso se alimentasse.



O animal vai agora ser levado de volta para o seu "habitat natural".