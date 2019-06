Urso polar magro aparece em rua de cidade industrial na Sibéria

Steffen Olsen,

investigador climático

no Instituto Meteorológico Dinamarquês, divulgou uma fotografia nas redes sociais, em que se pode ver como os enormes blocos de gelo da Gronelândia se tornaram num longo lago de água gelada. Os cientistas concordaram que a imagem, embora surpreendente, não era inesperada.

A fotografia tirada a 13 de junho por Steffen Olsen mostra vários cães a puxar um trenó em Inglefield Bredning, localizado a noroeste da Gronelândia. O cientista que tirou a fotografia revelou que os caçadores e pescadores locais ficaram surpresos ao encontrar tanta água e tanto gelo

Um urso polar esfomeado e visivelmente magro foi visto numa cidade industrial da Sibéria, afastado para sul do seu habitat natural. Esta terça-feira, as autoridades alertaram os moradores da cidade de Norilsk para a presença do animal.Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, disse à agência de notícias Tass que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos. A mesma fonte acrescentou que as autoridades locais vão agora decidir como podem apanhar o animal e devolvê-lo ao norte.Os ambientalistas referem que os animais selvagens estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo. À medida que o ártico vai ficando mais quente, são várias as espécies que se aventuram para sul à procura de comida.