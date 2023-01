Foi no meio de um parque natural nos Estados Unidos que um urso negro decidiu posar para centenas de fotografias. O animal, claramente fotogénico, num rol de 580 imagens foi captado em cerca de 400.Tudo aconteceu no mês de novembro, na cidade de Boulder, no Colorado, depois do Open Space and Mountain Parks – uma organização dedicada ao estudo e conservação da Natureza – ter instalado várias câmaras fotográficas no terreno. Em cerca de 18.615 hectares, foram distribuídos nove aparelhos de forma a poderem estudar melhor a fauna local, em especial ursos, veados, patos, pumas e coiotes.