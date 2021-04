A visita da Presidente da Comissão Europeia a Istambul, na terça-feira, ficou marcada por uma incómoda falha de protocolo que levou a que Ursula von der Leyen fosse relegada para um sofá lateral em vez de ficar sentada ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e do PR turco Tayyip Erdogan.Um vídeo do momento mostra von der Leyen a gesticular, incrédula, quando percebeu que tinham sido preparados apenas dois cadeirões, que foram ocupados por Michel e Erdogan.