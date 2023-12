Ursula Von der Leyen diz que União Europeia obteve instrumentos necessários para abordar migrações

A presidente da Comissão Europeia considerou esta quarta-feira que o acordo no trílogo sobre o pacto para as migrações vai dotar a União Europeia (UE) dos instrumentos necessários responder a "países hostis que querem destabilizar" os 27.

"O pacto vai garantir que os Estados-membros partilhem o esforço com responsabilidade, demonstrando solidariedade com os que [países] protegem as nossas fronteiras externas enquanto previnem a migração ilegal na UE", disse Ursula von der Leyen, em comunicado.

Depois do acordo no trílogo, a UE e os Estados-membros têm "os instrumentos para reagir rapidamente em situações de crises", nomeadamente quando os 27 são confrontados "com um grande número de migrações ilegais ou a instrumentalização por parte de países hostis que querem deliberadamente tentar destabilizar" a UE.