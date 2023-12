Ursula Von der Leyen recorda "obra de vida" de Jacques Delors que marcou identidade da União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recordou a "obra de vida" do antigo presidente do executivo comunitário Jacques Delors, que esta quarta-feira morreu, assente numa União Europeia (UE) "dinâmica e próspera" e numa identidade comunitária.

"Todos nós somos herdeiros da obra de vida de Jacques Delors: uma União Europeia dinâmica e próspera. Jacques Delors forjou a sua visão de uma Europa unida e centrada no seu empenho na paz durante as horas sombrias da Segunda Guerra Mundial", reagiu Ursula von der Leyen.

Num comunicado esta quarta-feira divulgado, a líder do executivo comunitário recorda o seu antigo homólogo como um "defensor incansável da cooperação entre as nações europeias e, posteriormente, do desenvolvimento da identidade europeia", destacando a sua "inteligência notável e uma humanidade sem paralelo".