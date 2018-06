Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa empilhadora para matar

Homem atropelou dezenas numa rua na China. Há pelo menos um morto e dez feridos.

11:16

Pelo menos uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas em Yantai, na China, depois de um homem ter usado uma empilhadora para atropelar uma multidão, esta segunda-feira.



De acordo com as autoridades locais, o atropelamento aconteceu perto das 07h00 da manhã, hora local, junto a uma paragem de transportes públicos.



O responsável acabou por ser travado a tiro pela polícia e já foi identificado como um homem com 45 anos.



Desconhece-se, para já, o que terá levado o homem a agir.