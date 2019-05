Usam corpos de vítimas de ação policial para fechar estrada em protesto

Num macabro e inusitado protesto contra uma ação policial no dia anterior, populares usaram os corpos de duas pessoas supostamente mortas pela polícia para interditarem esta sexta-feira a Estrada Rio-Santos, a BR 101, na periferia da cidade de Angra dos Reis, no Brasil.



O protesto ocorreu na região do bairro Lambicada, onde a ação policial de que terão resultado as duas mortes ocorreu esta quinta-feira.

Depois de atravessarem os corpos na estrada, para horror dos motoristas que estavam na movimentada via do sul do estado do Rio de Janeiro, os manifestantes fizeram barricadas com pneus e madeira e incendiaram-nas.



O protesto foi controlado perto do final da manhã desta sexta-feira, pelo horário brasileiro, meio da tarde pelo horário português, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, que desobstruíram a pista, que liga os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo pelo litoral, passando por cidades altamente turísticas como Angra dos Reis e Paraty, no Rio, e de Ubatuba e Caraguatatuba, em São Paulo.

A identidade dos corpos usados no protesto não foi divulgada, nem as circunstâncias em que as mortes ocorreram.Os manifestantes acusavam a polícia de ter atirado indiscriminadamente ao entrar na favela e ter atingido inocentes, e protestavam também contra o facto de os corpos, quase 24 horas depois da ação policial, ainda não terem sido retirados da comunidade pelas autoridades responsáveis por esse serviço, ligadas também à polícia.