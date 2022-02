Usar aparelhos eletrónicos antes de dormir pode ser prejudicial para a saúde, alerta estudo

O uso excessivo de dispositivos eletrónicos antes da hora de deitar pode ser prejudicial para a saúde e comprometer a qualidade do sono dos utilizadores.



As conclusões são de um estudo publicado no Journal of Sleep Research, um jornal internacional dedicado a investigações relacionadas com o sono.





O uso prolongado do telemóvel, por exemplo, interfere com a produção de melatonina devido à luz azul do ecrã. Além disso,"pode trazer problemas cognitivos e prejudicar a atividade diária das pessoas", disse Pritam Moono, médico de uma unidade hospitalar na Índia.No entanto, os resultados da investigação apuraram, também, que os aparelhos eletrónicos não são prejudiciais para a saúde quando utilizados por breves instantes."Se usar equipamentos tecnológicos, ver televisão ou ouvir música antes de ir para a cama, seja breve e concentrado, sendo pouco provável que esse uso traga resultados negativos durante o sono", aconselha Morgan Ellithorpe, a autora do estudo.O trabalho baseou-se numa amostra de 58 adultos que realizaram um teste de eletroencefalografia. O exame, que é feito ao cérebro, utilizou pequenos discos metálicos ligados ao couro cabeludo que permitiram apurar a rotina e a qualidade do sono de cada um dos participantes.